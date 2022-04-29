Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi - Haberler

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Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesi toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmasını protesto etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesi toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmasını protesto etti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Cizre ilçesinde kalabalık bir kitle tarafından protesto edildi. Sanat Sokağı Huzur Camisi önünde Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'e lanet yağdırıp tüm Müslüman ülkeleri Filistinlilere ve Mescid-i Aksa 'ya sahip çıkmaya davet etti.

Okunan duaların ardından toplanan kitle adına açıklama yapan vakıf gönüllüsü Abdullah Kurami, Siyonistlerin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın hürmetini ayaklar altına almakta olduğunu, ibadet eden Müslümanlara saldırmakta olduğunu söyledi. Kurami, "Katillere dur denilmezse bugün Kudüs'ün esaret altında olması gibi, yarın İstanbul, Tahran, İslamabad, Kahire, Mekke, Medine ve diğer İslam şehirleri de benzer tabloyla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Siyonistler İslam ümmetinin onuruna, izzetine, namusuna, kutsallarına göz dikmiş, saldırmakta olduğunu aktaran Kurami, "Siyonist katiller ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hürmetini ayaklar altına almakta, orada ibadet eden Müslümanlara saldırmakta, en kutsal üçüncü mabedimize necis çizmeleri ile girmektedirler. Her gün Kudüs'ten, Filistin'in diğer şehirlerinden gelen cinayet ve katliam görüntüleri ekranlara düşmekte; Siyonistler kadın çocuk, genç yaşlı dinlemeden mazlum Filistin halkını katletmektedir" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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