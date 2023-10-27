Çivril'de İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar "Sessiz Eylem" ile proteste edildi.

Çivril İlçe Meydan'ında TÜGVA ve İHH tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Eylemde Gazze'de öldürülen çocukların sesini duymak adına "Sessiz Eylem" düzenlenirken, yaşananlar karşısında dünyanın üç maymunu oynadığını ifade eden pankartlar açıldı.

Etkinlikte, Filistin bayrağının renklerinin oluşturduğu balon demeti gökyüzüne bırakıldı.

TÜGVA Çivril İlçe Temsilcisi Cihan Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna anlattı.

Ünal, şunları kaydetti:

"İHH ve TÜGVA olarak Gazze'de yaşanan ve vicdanımızı rahat bırakmayan, tek silahı bedeni olan çocukların, bebeklerin öldürülmesine karşı tepki göstermek istedik. İş yerlerinin kapısına çıkarak bizlere alkışlarıyla destek veren Çivrilimizin değerli esnaflarına çok teşekkür ederim. Biz var olan gücümüzle daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz. İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."