Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı Cihan Kolip kaç yaşında, nereli?
Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı Cihan Kolip kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Sakarya Belediye Başkan adayı olan Cihan Kolip'in yaşamına dair merak edilenler. Cihan Kolip kaç yaşında, nereli ve daha önce hangi görevlerde bulundu?
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sakarya Belediye Başkan adayı ise Cihan Kolip oldu. Vatandaşlar, Cihan Kolip'İn kim olduğunu merak ediyor. Peki, Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı Cihan Kolip kaç yaşında, nereli?
CİHAN KOLİP KİMDİR?
- Cihan Kolip, 1969 yılında Sakarya, Kocaali Kestanepınarı Köyü'nde doğdu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığını tamamladı ve Van, İstanbul, Gaziantep gibi illerde görev başına geçti.
- 25 yıllık kariyerinin 16 yılını Sakarya'da geçirdi. Bu süre zarfında çeşitli mesleki dernek ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü. Şuan Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapıyor.
- Cihan Kolip, evli ve 3 çocuk sahibidir.
- Cihan Kolip, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Sakarya İli Belediye Başkan adayı oldu.
- Cihan Kolip, İYİ PArti'den Zafer Partisine geçmiştir. 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin Sakarya Belediye adayıdır.