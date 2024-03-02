Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sakarya Belediye Başkan adayı ise Cihan Kolip oldu. Vatandaşlar, Cihan Kolip'İn kim olduğunu merak ediyor. Peki, Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Cihan Kolip kimdir? Zafer Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı Cihan Kolip kaç yaşında, nereli?

CİHAN KOLİP KİMDİR?