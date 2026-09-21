CIA Başkanı Ratcliffe'in Zelenskiy ile Shannon Havalimanı'nda görüştüğü iddia edildi

CIA Başkanı Ratcliffe'in Zelenskiy ile Shannon Havalimanı'nda görüştüğü iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adı açıklanmayan kaynaklar, Zelenskiy'nin İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda CIA Başkanı John Ratcliffe ile gizli görüşme yaptığını iddia etti. Kaynaklardan biri görüşmenin bugün olduğunu, diğeri ise uçaklarına yakıt ikmali sırasında gerçekleştiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in İrlanda'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Ukrayna ve ABD arasında gizli bir görüşme yapıldığı öne sürüldü. Adı açıklanmayan kaynaklar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile gizli bir görüşme yaptığını iddia etti. Kaynaklar, görüşmenin bugün gerçekleştiğini belirtti. Diğer kaynak ise görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermeden, ikilinin uçaklarına yakıt ikmali yapıldığı sırada görüştüklerini ifade etti. Kaynaklar, görüşmenin içeriğine dair detay vermedi.