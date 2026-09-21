CIA Başkanı Ratcliffe'in Zelenskiy ile Shannon Havalimanı'nda görüştüğü iddia edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in İrlanda'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ukrayna ve ABD arasında gizli bir görüşme yapıldığı öne sürüldü. Adı açıklanmayan kaynaklar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe ile gizli bir görüşme yaptığını iddia etti. Kaynaklar, görüşmenin bugün gerçekleştiğini belirtti. Diğer kaynak ise görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermeden, ikilinin uçaklarına yakıt ikmali yapıldığı sırada görüştüklerini ifade etti. Kaynaklar, görüşmenin içeriğine dair detay vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı