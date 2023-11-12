CHP MYK üyeleri Merak edilen konular arasında yer alıyor. Öte yandan CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. Peki, CHP Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? İşte detaylar…

CHP Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili?

Genel Sekreterlik görevine İzmir için Tunç Soyer'in yerine adı geçen Selin Sayek Böke getirilirken CHP Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tüm Kimdir, kaç yaşında, nereli, nerenin milletvekili? Merak edildi. İşte detaylar…

CHP YURTDIŞI ÖRGÜTLENMESİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCIS MEHMET TÜM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NERENİN MİLLETVEKİLİ?

1957'de Kayseri Sarız'da doğdu.Anne adı Cennet, Baba adı Hasan.

Kayseri Teknik Lisesiİnşaat ve Teknik Bölümünü bitirdi. Bayındırlık Bakanlığında çalıştı.

Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

Öğretmenlik görevinde bulundu.

1990 yılında Tüm Yapı İnşaat Limitedşirketini kurarakBandırmave Edremit'te inşaatİşleri yapmaya başladı.

Uzun Yıllar SODEVGenel Sekreterliği yaptı.Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çevre Dernekleri, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Ticaret Odası, Bandırma Sanayici İş Adamları Derneği, AKUT, Alevi Kültür Derneği, BAL-GÖÇ ve 911 Arama Kurtarma Derneği üyesidir.

Bandırma Belediye Meclis Üyeliği,BandırmaCHP İlçe Yönetimi görevlerinde bulundu. CHP Kurultay delegeliği yaptı.1999 Genel Seçimlerinde ön seçimle2. Sıra Milletvekili adayı oldu.

CHP PMüyesi olan TÜM, Evli 2 çocuk babasıdır.