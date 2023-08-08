CHP, Yeşil Sol Parti ve DP milletvekillerine ait 15 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş ile Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında bulunduğu 12 milletvekiline ait 15 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. Dosyalar, Karma Komisyona havale edildi.