CHP, BBP ile bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayram ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nde CHP heyeti; AK Parti, Demokratik Sol Parti (DSP), Doğru Yol Partisi'nin (DYP) ardından BBP ile bayramlaştı.

CHP'nin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

BBP'nin ziyaret heyetinde ise Dış İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, MKYK Üyesi Ömer Faruk İmamoğlu, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Dinç ve Yeniçağ İlçe Başkanı Adem Aracı yer aldı.

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Son dönemde zorlayan siyasetin kutuplaştıran dili, ayrıştıran dilinden bir an önce vazgeçersek aslında bu vatandaşların sokakta yaşadığı, hepimizin tanık olduğu sorunları çözüm aşamasında siyaset araması aslında eli çok daha kolaylaşır ve tabii ki parlamentonun da güçlenmesiyle sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber çözebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, CHP heyetine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin selamlarını iletti. Serin, "Yakın tarihimizde birçok olay yaşandı. Yaşanmakta olanlar ya da yaşanacaklarla ilgili bunları toplum atlatacaktır. Devletin güçlü mekanizmaları sayesinde atlatacak ve daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağımızdan eminiz" diye konuştu. - ANKARA

