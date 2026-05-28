Haberler

CHP, BBP ile bayramlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla BBP heyetini genel merkezde ağırladı. Görüşmede siyasi dilin yumuşatılması ve sorunların Meclis'te çözülmesi vurgulandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayram ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nde CHP heyeti; AK Parti, Demokratik Sol Parti (DSP), Doğru Yol Partisi'nin (DYP) ardından BBP ile bayramlaştı.

CHP'nin kabul heyetinde Heyet Başkanı İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

BBP'nin ziyaret heyetinde ise Dış İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, MKYK Üyesi Ömer Faruk İmamoğlu, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Dinç ve Yeniçağ İlçe Başkanı Adem Aracı yer aldı.

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Son dönemde zorlayan siyasetin kutuplaştıran dili, ayrıştıran dilinden bir an önce vazgeçersek aslında bu vatandaşların sokakta yaşadığı, hepimizin tanık olduğu sorunları çözüm aşamasında siyaset araması aslında eli çok daha kolaylaşır ve tabii ki parlamentonun da güçlenmesiyle sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber çözebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin, CHP heyetine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin selamlarını iletti. Serin, "Yakın tarihimizde birçok olay yaşandı. Yaşanmakta olanlar ya da yaşanacaklarla ilgili bunları toplum atlatacaktır. Devletin güçlü mekanizmaları sayesinde atlatacak ve daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağımızdan eminiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı