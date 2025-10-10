Haberler

CHP Samandağ Kongresinde Kavga Çıktı

Hatay'da CHP'nin Samandağ ilçe kongresinde yaşanan gerginlik sonrasında tekmeli ve yumruklu kavga meydana geldi. Kongrede 2 aday başkanlık için yarıştı, Yusuf Ziya Kuzu seçimi kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Kongrede; Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu olmak üzere 2 aday başkanlık için yarıştı. Konuşmalar esnasında yaşanan tartışmanın büyümesi ile tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaşanan kavga diğer partililerin araya girmesiyle son bulurken o anlar kameraya yansıdı. Gerçekleştirilen seçimde Yusuf Ziya Kuzu 192 oy alırken, Maruf İlhan Dağ 206 oy alarak seçimin galibi oldu. - HATAY

