CHP'de 39. Olağan Kurultay sonrası yapılan ilk Parti Meclisi toplantısı sona erdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.
Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü.
Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika