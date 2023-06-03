CHP Parti Meclisi 5,5 saat toplandı

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nden sonra, Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez toplanan Parti Meclisi toplantısı 5,5 saat sürdü. Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar ve kurultay takvimi ele alındı. Toplantıda, 17 Merkez Yönetim Kurulu üyesinin istifasının da konuşulduğu öğrenildi.