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CHP Parti Meclisi 5,5 saat toplandı

CHP Parti Meclisi 5,5 saat toplandı

Politika Haberleri

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nden sonra, Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez toplanan Parti Meclisi toplantısı 5,5 saat sürdü. Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar ve kurultay takvimi ele alındı. Toplantıda, 17 Merkez Yönetim Kurulu üyesinin istifasının da konuşulduğu öğrenildi.

TOPLANTI 5,5 SAAT SÜRDÜ

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nden sonra, Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk kez toplanan Parti Meclisi toplantısı 5,5 saat sürdü. Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki sonuçlar ve kurultay takvimi ele alındı. Toplantıda, 17 Merkez Yönetim Kurulu üyesinin istifasının da konuşulduğu öğrenildi.

Elif ER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Seçimi Milletvekili Politika Haberler

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