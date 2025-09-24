CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı yazılmasına rağmen, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ne başlandı. Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in tek aday olduğu kongreye Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmiş, kongrenin ardından oylamaya hile karıştığı iddia edilmişti. Hile iddiası sonrasında mahkeme tarafından kongrede seçilen başkan ve yönetiminin ise tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmişti. Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik yerine de Gürsel Tekin atanmıştı. CHP yönetimi, Gürsel Tekin'in kayyum atanmasına tepki göstermişti. CHP, mahkemenin İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması kararının ardından olağanüstü kongreye gitti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı yazdı. Durdurma talebine rağmen Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde delegeler toplandı. Kongrendeki tek aday ise Özgür Çelik oldu. Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve delegelerin katıldığı kongre, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak başladı. - İSTANBUL