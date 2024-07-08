CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti
Gaziantep'in tanınmış siyasi isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in tanınmış siyasi isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. - GAZİANTEP