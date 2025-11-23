Haberler

CHP'nin TBMM'deki Sandalye Sayısı 139'a Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Milletvekili Doğan Demir'in CHP'ye katılmasıyla birlikte partinin TBMM'deki sandalye sayısı 139'a ulaştı. Son 5 ayda 4 bağımsız milletvekilinin CHP'ye geçmesiyle sandalye dağılımı değişti.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in son grup toplantısında CHP'ye katılmasıyla partinin TBMM'deki sandalye sayısı 139'a yükseldi.

TBMM'de son 5 ayda 4 bağımsız milletvekilinin CHP'ye geçmesiyle sandalye dağılımı değişti.

Gelecek Partisinden temmuz ayında ayrıldığını açıklayan ve bağımsız milletvekili olarak Mecliste görevine devam eden Doğan Demir, son grup toplantısında CHP'ye katıldı.

Mecliste son 5 ayda Demir'den önce bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılması ile partinin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 139'a yükseldi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

Cumhuriyet Halk Partisi: 139

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 21

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.