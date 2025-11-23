CHP'nin TBMM'deki Sandalye Sayısı 139'a Yükseldi

Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in son grup toplantısında CHP'ye katılmasıyla partinin TBMM'deki sandalye sayısı 139'a yükseldi.

TBMM'de son 5 ayda 4 bağımsız milletvekilinin CHP'ye geçmesiyle sandalye dağılımı değişti.

Gelecek Partisinden temmuz ayında ayrıldığını açıklayan ve bağımsız milletvekili olarak Mecliste görevine devam eden Doğan Demir, son grup toplantısında CHP'ye katıldı.

Mecliste son 5 ayda Demir'den önce bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılması ile partinin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 139'a yükseldi.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

Cumhuriyet Halk Partisi: 139

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 21

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592