CHP'nin masasındaki son anket ortaya çıktı! Bugüne kadarki tüm oy oranlarından farklı

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yaptırılan bir anketin sonuçları ortaya çıktı. Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 30-31 bandında gösterildi. Diğer anket şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketlerde ise CHP'nin oy oranının en fazla yüzde 28-29 bandına çıktığı görülüyordu.

Türk siyaseti, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte daha hareketli bir hal almaya başladı. Bazı anket şirketleri tarafından gerçekleştirilen anketlere güvenmeyen siyasi partiler kendileri de ayrıca anket yaptırıp sonuçları duyuruyor.

DİĞER ANKETLERDE CHP YÜZDE 22 İLA 27 ARASINDA

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bir hafta içinde aynı partiyi yüzde 13 gösteren de yüzde 20 gösteren de var. CHP'nin oy oranını da yüzde 22 ile yüzde 27 arasında gösteren çok sayıda farklı anket yayınlandı.

CHP'NİN ANKETİNDEN BAMBAŞKA BİR SONUÇ ÇIKTI

Bu nedenle birçok parti, kendi durumunu ölçmek için kendi anketlerini yaptırıyor. CHP kendi yaptırdığı anketlerde oy oranının açıklanan anketlerin üzerinde olduğu iddiasında. Bir parti yetkilisi kendi anketlerindeki oy oranının yüzde 30-31 bandında olduğunu söylüyor.