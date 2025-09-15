Haberler

CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü

CHP'nin kurultay davasında gerginlik: Özel lehine kriminal faaliyetler yürütüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözler CHP'nin kurultay iptal davasından çıkacak karara çevrilmişken davanın görüldüğü mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma çıktı. Davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatı "Kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için 'kriminal faaliyetler' yürütüldü" derken CHP'li avukatlar "Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü, sensin kriminal" tepkisini gösterdi.

CHP'nin Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10.00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

CHP'nin avukatları davaya katılan tarafların yoğun olması nedeniyle duruşma salonunun değiştirilmesini isterken hakimden olumsuz yanıt gelmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN AVUKATINDAN OLAY İDDİA

Davayı açan Lütfü Savaş'ın avukatı ile CHP'li avukatlar arasında sık sık gerginlik yaşandı. Savaş'ın avukatının "Kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için 'kriminal faaliyetler' yürütüldü" çıkışına CHP'li avukatların "Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü, sensin kriminal" yanıtı vermesi üzerine salonda küçük çaplı bir gerginlik yaşandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Üniversite öğrencileri ile ilçe nüfusu ikiye katlandı: Yurtlarda doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Öğrenciler geldi, o ilçenin nüfusu bir anda ikiye katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.