CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemi ile açılan dava reddedildi.
- Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
- Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
- Duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Dışkapı Adliyesi'ndeki Z-10 numaralı salonunda yapıldı.
- Duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Duruşma yoğun katılım nedeniyle Dışkapı Adliyesi'ndeki Z-10 numaralı salonunda yapıldı.
CHP'NİN 2 AVUKATI HAZIR BULUNDU
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
Duruşmada, davacı vekili Onur Yusuf Üregen'in beyanlarının ardından CHP'nin avukatı Çağlayan beyanda bulundu. Beyanların ardından Mahkeme kararını açıkladı.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
