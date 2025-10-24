Haberler

CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemi ile açılan dava reddedildi.

  • Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
  • Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
  • Duruşma Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Dışkapı Adliyesi'ndeki Z-10 numaralı salonunda yapıldı.
  • Duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Duruşma yoğun katılım nedeniyle Dışkapı Adliyesi'ndeki Z-10 numaralı salonunda yapıldı.

CHP'NİN 2 AVUKATI HAZIR BULUNDU

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Duruşmada, davacı vekili Onur Yusuf Üregen'in beyanlarının ardından CHP'nin avukatı Çağlayan beyanda bulundu. Beyanların ardından Mahkeme kararını açıkladı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAGA:

ee kılıçdaroğlu sen şimdi neneyi yimedin mi?

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Karar veren hakimden Allah razı olsun. Vallahi bıkmıştır. İnsanlar piyasalar önünü goremiyordu. En kötü karar en iyi karardır.

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

AKP VE MHP NIN OYUNCAĞI OLMUŞ MAHKEMELER

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

hani lan mahkemeler taraflıydı.

yanıt13
yanıt24
Haber Yorumlarıesrefpasali:

iki basli adalet. kimse onay almadan islem yapamiyor...

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Bey:

Ülkede olaysız gün sayısı "sıfır"

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
