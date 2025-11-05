CHP'nin Geçici Kurul İtirazı Reddedildi

CHP Genel Merkezi'nin, geçici kurul kararının kaldırılması için yaptığı itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Gürsel Tekin ve ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı geçici kurul görevine devam edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesine yapılan itiraz reddedildi. Gürsel Tekin'in bulunduğu geçici kurul görevine devam edecek.