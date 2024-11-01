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CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti

CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'nin düzenlediği mitinge katılmayan Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki gün terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'den yapılan çağrı sonrası dün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halk buluşması gerçekleştirildi. Halk buluşmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

Yavaş'ın cenaze programı nedeniyle mitinge katılmadığı bildirilmişti. Tanju Özcan da sosyal medyada paylaşım yapmayıp mitinge katılmama sebebini de "Bu konuda tweet atmak istemedim çünkü kefil olmadığım biri için sosyal medyada destek mesajı vermem. Olayı tüm yönleriyle incelemek istiyorum ve net bir değerlendirme yapacağım. Ahmet Özer seçilmiş biri fakat hayatımda hiç karşılaşmadım. Masumiyet karinesine inandığımı belirtmek istiyorum." sözleriyle açıklamıştı.

Burcu Köksal ise sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt Meydanı'na çağrı gönderisini paylaşmakla yetinmiş, yazılı veya sözlü açıklama yapmamıştı.

CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti

KÖKSAL'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan Burcu Köksal'ın programı ortaya çıktı. Köksal, miting günü Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'ı ziyaret etti. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Köksal ve Ay'ın kareleri paylaşıldı.

CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürünü ziyaret etti

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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