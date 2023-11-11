CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Sonrası Yeni Merkez Yönetim Kurulu Belirlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay sonrası yapılan Parti Meclisi toplantısında 24 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini kamuoyuna duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "38'inci Olağan Kurultayımızın ardından ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın sonunda 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi, Parti Meclisimizin onayıyla belirleyerek, kamuoyuna ilan ettik" açıklamasını yaptı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Toplantıda 24 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirilen toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"38'inci Olağan Kurultayımızın ardından ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın sonunda 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi, Parti Meclisimizin onayıyla belirleyerek, kamuoyuna ilan ettik."