CHP'nin 2. tur stratejisi belli oldu! Kılıçdaroğlu, partiyi terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi planlıyor

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 4,61 puan gerisinde kalan Kılıçdaroğlu ve CHP kanadında, ikinci tur için çalışmalar devam ediyor. 28 Mayıs için politikanın "güvenlik" meseleleri üzerinden oluşturulacağını öğrenilirken, 9 aydır sürdürülen "Baharlar Gelecek" kampanyası da rafa kalkacak. Bunun yerine daha agresif bir dil benimsenerek partiyi terörle ilişkilendiren algının tersine çevirmeyi planlanıyor. Öte yandan HÜDA-PAR'ın Hizbullah ilişkisi ve "Türküm" demediği vurgulanacak.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 aldı. Milletvekiliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49,46 oyla 267 vekil çıkarırken, Millet İttifakı ise yüzde 35.02 oyla 169 vekil çıkardı.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta 2. tur için sandığa gideceği kesinleşti. Bu durumda her iki her iki ittifak da 2. tur stratejileri için yeniden kolları sıvadı. Aradaki yüzde 4,61'lık oy oranına kapatmak için harekete geçen CHP cephesinde ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kulislere düşen son bilgilere göre Millet İttifakı ise yeni strateji üzerinde çalışıyor. Buna göre Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs için politikanın "güvenlik" meseleleri üzerinden oluşturulacağını öğrenilirken, 9 aydır sürdürülen ve etkisiz bulunan"Sana Söz Baharlar Gelecek" kampanyası da rafa kalkacak.

Bunun yerine daha agresif bir dil benimsenerek, Kılıçdaroğlu'nun partisini terörle ilişkilendiren algının tersine çevirmeyi planlanıyor.