TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Güncelleme:
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer CHP milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.

500

