CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nın yeni yönetimi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu. Oktay, CHP'li yöneticilere başarılar dileyerek, "Yerel seçim öncesinde hepimiz yoğun bir döneme gireceğiz" dedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nın 26 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen 38. olağan kongresinde tekrar ilçe başkanlığına seçilen Av. Zekican Balcı ve yönetim kurulu üyeleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Marmaris ilçe yönetimini toplantı odasında ağırlayan Başkan Oktay ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, İlçe Başkanı Balcı ve ekip arkadaşlarına başarılar diledi. "2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde hepimiz yoğun bir döneme gireceğiz" diyen Oktay bu özveri ve çok çalışmayı gerektiren zorlu dönemi tüm yol arkadaşlarıyla birlikte başarıyla geçireceklerine inandığını söyledi.

CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da bu görevin ağırlığını bilerek hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - MUĞLA