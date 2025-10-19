CHP Manisa İl Başkanlığı'na İlksen Özalper Yeniden Seçildi
CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan İlksen Özalper, 557 geçerli oydan 545'ini alarak yeniden il başkanı seçildi.
CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 577 delegenin oy kullandığı kongrede, 20 oy geçersiz sayıldı, 557 oy geçerli kabul edildi.
Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Özalper, geçerli oyların 545'ini alarak yeniden il başkanı oldu.
Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika