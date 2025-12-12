Haberler

Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

  • Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
  • Dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP'Lİ 7 İSMİN DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı.

Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Burak Deniz kazancını nerede değerlendiriyor? Dikkat çeken açıklama

Kazancını nerede değerlendiriyor? Açıklaması dikkat çekti
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Babacan'a ziyaret

İmralı heyeti, Bahçeli'nin ardından soluğu o ismin yanında aldı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
title