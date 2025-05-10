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CHP Lideri Özgür Özel'in Van Mitingine Düşük Katılım

CHP Lideri Özgür Özel'in Van Mitingine Düşük Katılım
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Van'da düzenlediği mitinge beklenenin altında katılım oldu. Miting alanındaki boşluklar dikkat çekerken, çevre illerden getirilen partililer de durumu telafi edemedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Van'da düzenlediği mitinge katılımın düşük olması dikkat çekti.

Van Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde boş alanlar göze çarparken, çevre illerden getirilen partililer de düşük katılımı telafi edemedi. CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Doğu Anadolu'daki çalışmalarına hız verirken, Van'daki miting beklentilerin altında kaldı. Alanda toplanan partililerin sayısı, geçmiş dönemlerde yapılan mitinglere kıyasla oldukça sınırlı kaldı. Bazı vatandaşlar mitingi uzaktan izlemekle yetindi.

Parti yönetiminin çevre illerden otobüslerle destekçi taşımasına rağmen alandaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Mitingin yapıldığı kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar ise ilgisiz kaldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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