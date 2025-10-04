Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde parti genel merkezindeki kedi ve köpeklerle paylaşımlar yaptı ve tüm canlıların yaşam hakkına dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, parti genel merkezinde bakımını üstlendikleri Zafer ve Mayıs isimli kedi ile köpeğin fotoğraflarını paylaştı.

Özel, "Zafer ve Mayıs. Genel Merkezi'mizdeki can dostlarımızın gözündeki o saf sevgi bana hep aynı şeyi hatırlatıyor. Bu dünyada kötülüğün hiçbir yeri yok. Tüm canların yaşam hakkına saygılı, daha adil, daha merhametli bir dünya kurmak insanlığın elinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
