CHP Lideri Özgür Özel, Alanya'da Partililerle Buluştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile bir araya gelen Özel, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Alanya Kalesi'ni gezdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
CHP Lideri Özel, CHP Alanya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Partililer tarafından parti binası önünde karşılanan Özel, ilçe yöneticileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Ardından Alanya Belediyesine geçen Özel, belediye başkanı Osman Tarık Özçelik ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçeksen toplantıda Özçelik, 6 aylık çalışmalarını ve yapılacak projeler hakkında Özel'i bilgilendirdi.
Daha sonra Alanya Kalesi'ni gezen Özel, ziyaret için Gazipaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı ve Gazipaşa Belediye Başkanlığı'na hareket etti.
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