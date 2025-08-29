Meclis'teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgede derinleşen insani kriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olağanüstü gündemle ele alındı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail ateşkesi kabul etmeli. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL İLE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Oturumun dikkat çeken bir diğer anı ise siyasi liderler arasındaki tokalaşma oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm parti gruplarıyla tokalaştı.

SİYASİ ÇEKİŞMEYE MOLA

Son dönemlerde karşılıklı sert eleştiriler yönelten Özel ve Bahçeli'nin gazi Meclis çatısı altındaki tokalaşması "Siyasi çekişmeye kısa bir mola" şeklinde yorumlandı.