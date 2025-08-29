Meclis'teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı

Meclis'teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle TBMM olağanüstü toplandı. Başkan Numan Kurtulmuş, "İsrail ateşkesi kabul etmeli, Gazze yeniden ayağa kaldırılmalı" dedi. Oturumda Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'nin tokalaşması dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgede derinleşen insani kriz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olağanüstü gündemle ele alındı. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "İsrail ateşkesi kabul etmeli. Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL İLE BAHÇELİ TOKALAŞTI

Oturumun dikkat çeken bir diğer anı ise siyasi liderler arasındaki tokalaşma oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm parti gruplarıyla tokalaştı.

SİYASİ ÇEKİŞMEYE MOLA

Son dönemlerde karşılıklı sert eleştiriler yönelten Özel ve Bahçeli'nin gazi Meclis çatısı altındaki tokalaşması "Siyasi çekişmeye kısa bir mola" şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.