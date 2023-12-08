Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaretCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özel'i çalışma ofisinin kapısında karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Özel'i kapıdan tokalaşarak uğurlarken, açıklama yapılmadı.