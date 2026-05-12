CHP'li Yaman, kamuda engelli istihdam kotasının artırılmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, kamudaki engelli istihdam kotasının artırılması gerektiğini söyledi.

Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin sorun, talep ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engelliler Haftası'nın yalnızca sembolik mesajlarla değil, somut adımlarla, güçlü sosyal politikalarla ve gerçek çözümlerle anılmasını temenni eden Yaman, engelli bireylerin istihdam, sosyal güvence, eğitim ve eşit yurttaşlık hakkı gibi temel sorunlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kamuda engelli istihdamı konusunda yıllardır ciddi bir beklenti bulunduğunu, engelli kamu personeli seçme sınavına giren binlerce yurttaşın yüksek puan almasına rağmen yeterli kadro açılmadığı için atanamadığını savunan Yaman, "İnsanlar yıllarca emek vermekte, sınavlara hazırlanmakta, umut kurmakta ancak açıklanan kadrolar ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Üstelik EKPSS sorularının zorluk derecesi, sınav sürelerinin kısalığı adeta engelli vatandaşlarımızın bu emeğini hiçe saymaktadır. Bu nedenle kamuda engelli istihdam kotasının artırılması artık bir zorunluluktur. Engelli bireylerin kamuda daha güçlü temsil edilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir." dedi.

Engelliliğin, bireyin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Yaman, gerçek kapsayıcılığın, herkesin eğitimde, sağlıkta, istihdamda ve sosyal yaşamda eşit şekilde var olabildiği bir düzenle kurulabileceğini belirtti.

CHP'li Yaman, engellilerin, hak temelli sosyal politikaların güçlenmesi için mücadele edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
