CHP milletvekilleri, bebek ölümlerini araştıran Komisyon'un raporunun yayımlanmasını istedi

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu üyesi CHP milletvekilleri, çalışmasını tamamlayan Komisyon'un raporunun yayımlanmasını istedi.

Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında, Komisyon raporunun oluşturulmasının temel gerekçesinin, olayın tüm yönleriyle araştırılması, benzer olayların tekrarının önlenmesi, sağlık sistemindeki zaafların ortaya çıkartılarak denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeleri içerecek çalışmaların yapılabilmesi olduğunu belirtti.

Ancak kendilerine ulaşan taslak raporda bu çerçeveden uzak bir yaklaşım sergilendiğini savunan Pala, rapora bazı ana başlıklar halinde "karşı oy" yazdıklarını söyledi.

Taslakta birçok eksikliğin bulunduğunu savunan Pala, en önemli eksikliğin, kendilerinin ısrarla vurguladığı ve davet edilmesini istediği eski sağlık bakanlarının bu toplantılara davet edilmemesi olduğu görüşünde bulundu.

Pala, "Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlığı ticarileştirdiğini", bundan vazgeçilmediği müddetçe Yenidoğan Çetesi gibi örneklerin tekrar edeceğini öne sürdü.

"Rapor kamuoyuyla paylaşılmalıdır"

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sağlıkta insan kaynağı zafiyetinin arttığını ileri sürerek, "Hekimlerin ağır çalışma koşulları olan beyin, kalp, göğüs cerrahisi, çocuk hastalıkları ve yenidoğan gibi yan dalları ve yoğun bakım ağırlıklı çalışma alanlarındaki branşları tercih etmemeleri nedeniyle bu bölümlerde sıkıntılar baş göstermiştir." diye konuştu.

"Tıkanan sistemin" sağlık çalışanlarını ve hastaları özel sağlık sistemine yönlendirdiğini savunan Yaman, yenidoğan ünitelerindeki bazı sorunlara da değindi.

Komisyon raporunun bir an önce yayımlanmasını isteyen Yaman, "Gelecekte yeni üzücü olaylar yaşamamak adına hızla sosyal devlet anlayışına uygun, kamucu sağlık sistemine geçilmeli ve rapor kamuoyuyla paylaşılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise bebeklerin öldüğü hastanelerden birine Sağlık Bakanlığınca "Bebek Dostu Sertifikası" verildiğini iddia etti.

Komisyon'un "dert dinleme merci" olarak göreve başladığını, ancak "işin sorumlusu olarak görülenlerin" bilgi verme nezaketinde bulunmadığını savunan Karaoba, "Komisyon ile ilgili hepimiz cansiparane, özveriyle, emekle çalıştık. Ama üzerinde ortak fikirlerle uzlaşacağımız bir rapor çıkması yerine, yine olayı sanki geçiştiren, Meclis'in raflarında tozlanacak bir rapor haline geldi." dedi.