CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçe görüşmelerine CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un eylemi damga vurdu.

CHP'Lİ BARUT ELİNDE TABUTLA KÜRSÜYE ÇIKMAK İSTEDİ

Çiftçilerin sorunlarını dile getiren CHP'li Barut, kürsüye üzerinde "AK Parti" yazan temsili küçük bir tabutla çıkmak istedi. TBMM İç Tüzüğü gereğince bunun disiplin suçu oluşturacağını söyleyen TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, duruma izin vermedi.

"ZARARSIZ BİR EYLEMDİ"

Bunun üzerine CHP'li Barut, tabutu CHP grup sırasının önüne koyarak kürsüye çıktı. CHP'li Barut, "Zararsız bir eylemdi. Ama bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim" dedi.