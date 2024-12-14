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CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut kürsüye, üzerinde "AK Parti" yazan temsili bir küçük tabutla çıkmak istedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ izin vermezken, CHP'li Barut, "Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Bütçe görüşmelerine CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un eylemi damga vurdu.

CHP'Lİ BARUT ELİNDE TABUTLA KÜRSÜYE ÇIKMAK İSTEDİ

Çiftçilerin sorunlarını dile getiren CHP'li Barut, kürsüye üzerinde "AK Parti" yazan temsili küçük bir tabutla çıkmak istedi. TBMM İç Tüzüğü gereğince bunun disiplin suçu oluşturacağını söyleyen TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, duruma izin vermedi.

"ZARARSIZ BİR EYLEMDİ"

Bunun üzerine CHP'li Barut, tabutu CHP grup sırasının önüne koyarak kürsüye çıktı. CHP'li Barut, "Zararsız bir eylemdi. Ama bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim" dedi.

CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

CHP ve boş showlari

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçek bu:

ülkeyi teslim edin şunlara ne yapcaklar akıllı başında bir adam yok Ekrem var dedim önce oda tam bir showmen yalancı oda yok

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme6
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