CHP'li Tanrıkulu'dan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı tutuklulara ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin Tanrıkulu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, yılın ilk günlerinde bu ziyareti yaptıklarını belirterek, İmamoğlu, Zeydan Karalar, Osman Kavala, Van Büyükşehir Belediyesinin eski eş başkanı Bekir Kaya ile Can Atalay olmak üzere birçok tutukluyu gördüklerini kaydetti.

Bu kişilerin kendisinin aracılığıyla yeni yıl dileklerini, sevgilerini ve selamlarını halka ilettiğini dile getiren Tanrıkulu, " Türkiye'de demokrasinin bir bedeli vardır ve bu bedel uzun yıllardır ödenmektedir. Cezaevinde olanlar, gözaltına alınanlar, demokrasi, adalet ve özgürlük talep ettikleri için bu bedeli ödemektedir." dedi.

Tanrıkulu, bu süreçte bazı tutuklama kararları verilip, tahliye taleplerinin reddedildiğini belirterek, hazırlanan iddianameleri ve eklerini satır satır okuyup bu konuda mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.