CHP'li Tanrıkulu, Türkiye'de önleyici gözaltı ya da tutuklamanın bulunmadığını söyledi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "NATO Zirvesi kapsamında birçok insan gözaltına alındı, tutuklandı. Bunların içinde gazeteciler, akademisyenler, emekli öğretmenler var. Önleyici gözaltı ya da tutuklama bizim mevzuatımızda yok." dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çeşitli hak ihlalleri yaşandığını iddia etti.

Cezaevlerinde ve gözaltına alınma süreçlerinde işkence ile kötü muamele yapıldığını savunan Tanrıkulu, "Bir hükümet politikası olarak Türkiye'nin her yerinde, her alanda ağır hak ihlalleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de NATO Zirvesi kapsamında birçok insanın gözaltına alındığını ve tutuklandığını ileri süren Tanrıkulu, "Bunların içinde gazeteciler, akademisyenler, emekli öğretmenler var. Önleyici gözaltı ya da tutuklama bizim mevzuatımızda yok." diye konuştu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin yargılamayı da eleştiren Tanrıkulu, bu süreçte çok sayıda "hak ihlalinin" yaşandığını savundu.