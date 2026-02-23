CHP'li Suiçmez'den Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümüne ilişkin değerlendirme

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Trabzon, Türkiye'nin lokomotif şehri olmalıdır, vagonu değil. Mücadelemiz, bu şehrin sadece geçmişini övmek değil, geleceğini inşa etmek üzerine oturtulmalıdır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Trabzon halkının, o dönem, toprağından ve evinden uzak kaldığını ancak vatan sevgisinden asla kopmadığını belirten Suiçmez, 24 Şubat 1918 sabahı şanlı Türk ordusunun şehre girişiyle acı günlerin sona erdiğini ifade etti.

Trabzon'un, Milli Mücadele'nin ana karargahlarından biri olduğunu hatırlatan Suiçmez, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a 3 kere gittiğini hatırlattı.

Suiçmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her defasında bu şehre olan hayranlığını dile getirmiştir. Atatürk'ün '5 sene önce ilk defa Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımızın ilk safında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' sözü bizim için bir şeref madalyası olarak göğsümüzde asılıdır. Atamızın vasiyetinin bir kısmını Trabzon Soğuksu'daki Tarihi Köşk'te yazması, Trabzon'un Cumhuriyet tarihindeki ağırlığının en somut kanıtlarından biridir. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya yılmaz bir mücadele ile devam edeceğiz."

Trabzon'un hak ettiği konumda olmadığını savunan Suiçmez, "Trabzon, Türkiye'nin lokomotif şehri olmalıdır, vagonu değil. Mücadelemiz, bu şehrin sadece geçmişini övmek değil, geleceğini inşa etmek üzerine oturtulmalıdır. Trabzon'un yaylalarını ranta, denizini kirliliğe, esnafını sahipsizliğe terk etmeyeceğiz. Siyasetimiz, Trabzon'un sokağındaki vatandaşımızın derdiyle dertlenmek ve Ankara'da o derdin çözümünü sağlamak ve hesabını sormaktır." değerlendirmesinde bulundu.