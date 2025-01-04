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CHP'li Salıcı'dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan

CHP'li Salıcı'dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı bir programda partisinin son yerel seçimlerden bu yana ciddi bir oy kaybı yaşadığını söyledi. Salıcı ayrıca parti yönetimine yönelik eleştirilerde de bulundu.

Son yerel seçimlerde aldığı oyla Türkiye'de birinci parti konumuna gelen ancak geçen 9 ayda oylarını koruyamayan CHP'de tartışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

Bir grup milletvekilinin partiyi kurultaya götürmek için çalıştığı bilgileri kulislerden sızarken; CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ERİME 10 PUAN"

CHP'nin yerel seçimlerden bu yana yüzde 10'a yakın oy kaybettiğini söyleyen Salıcı, "Biz yüzde 38 oyla birinci çıktık. Yüzde 38 oyu koruyamadığımız görünüyor. Bir çekilme var, 7-8 belki 10 puan" ifadelerini kullandı.

"NORMALLEŞME BİZE FAYDA GETİRMEDİ"

CHP'nin iktidarla normalleşme adımlarının partiye fayda sağlamadığını belirten Salıcı, "Anketlere bakarak siyaset yapılmaz. Bir siyasi fikir ortaya koyarsınız onun sonucunu birinci ayda alamazsınız. Bazen 6 ayda bazen bir yılda alırsınız. Ama o politikanın ne olduğunu tutarlı bir biçimde anlatırsanız vatandaşı ikna ederseniz belki bunun sonucunu iki ayda alırsınız. Ortaya konulan politika seti normalleşme. Normalleşmenin bize getirdiği bir fayda yok" diye konuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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