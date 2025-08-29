CHP'li Rızvanoğlu'ndan Su Kanunu Talebi

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yer altı sularının azalmasına dikkat çekerek güçlü bir 'su kanunu' çıkarılmasını istedi. Rızvanoğlu, Türkiye'nin kuraklık riski altında olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tüm paydaşların uzlaştığı bir "su kanunu" çıkarılmasını talep etti.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yer altı sularının hızla çekildiğini, toprakta derin çatlaklar açıldığını, tarlaların ortasında obruklar oluştuğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in "Kuraklık Sıcak Noktaları" raporuna göre Türkiye'nin dünyada en yüksek risk altındaki 17 ülke arasında olduğunu aktaran Rızvanoğlu, "su kanunu"nun yıllardır konuşulduğunu ancak bir türlü hayata geçirilemediğini belirtti.

"Sadece suyu yönetmek yetmez, onu besleyen, koruyan havzaları da güvence altına almak gerekir" diyen Rızvanoğlu, tüm paydaşların uzlaştığı, güçlü bir "su kanunu" çıkarılmasını istedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
