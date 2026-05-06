CHP'li Öztürk, bahis operasyonlarının Dünya Kupası sonrasına ertelenmesini eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bahis operasyonlarının Dünya Kupası sonrasına ertelenmesine ilişkin açıklamasını eleştirdi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 54 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

Bursa'nın uzun süredir hava kirliliği ile anıldığını belirten Öztürk, 17 Kasım 2025'te CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde sanayinin bacalarından ortaya çıkan kirli ve dumanlı havanın bölgeyi kaplaması ve yaşamı tehdit etmesine ilişkin açıklama yaptıklarını anımsattı.

Öztürk, açıklamayla sorumluları göreve davet ettiklerini söyleyerek, 29 Aralık 2025'te Valilik'te bu konuya ilişkin bir toplantı düzenlendiğini ancak toplantıda CHP'den seçilmiş büyükşehir belediye başkanı ve konuyu gündeme getiren CHP'li milletvekillerinin bulunmadığını dile getirdi.

Kestel'de sanayi bölgesinden bir fotoğraf gösteren Öztürk, "Saat 12'den sonra Kestel sanayisinin filtreleri devre dışı ve evlerin arasında o bacalardan çıkan zehirli gazla insanlar uyuyor. Toplantıda ne konuşulduğunu merak ederek, toplantının unsurlarına 'ne kararlar aldınız' diye soruyorum. Değişen bir şey yok." dedi.

Bahis operasyonlarının Dünya Kupası sonrasına ertelendiğine ilişkin açıklama yapıldığını anımsatan Öztürk, "Bu adaletin fikstüre, Dünya Kupası'na göre, devam eden turnuvalara göre çalışıp çalışmadığını sorgulamamız lazım. Adalet sezona, turnuvaya, yaklaşan spor müsabakalarına göre bekletiliyor ve geciktiriliyorsa adaleti nasıl tanımlayacağız ve ifade edeceğiz? Bu konu önemli." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam'ın "İdari yaptırım, cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Sistem kırılmış, mevcut ceza miktarları bahisten elde edilen kazancın yanında caydırıcılığı yitirmiş durumda." şeklindeki ifadelerini anımsatan Öztürk, "Olayı sadece para cezasına endekslememek gerektiğini aslında ifade ediyor. Ömür boyu men, lisans iptali, kulüp puan silme gibi ağır yaptırımlar masaya gelmeli." ifadelerini kullandı.