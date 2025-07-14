CHP'li Özçağdaş: LGS İstatistikleri Açıklansın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) istatistiklerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Özçağdaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hayata geçirdiği sınav sistemlerini eleştirdi.

Son LGS sınavında çok sayıda birinci çıktığına işaret eden Özçağdaş, tüm birincilerin en çok talep edilen okulları tercih etmeleri halinde bazılarının tercihlerine yerleşemeyeceğini söyledi.

"Sınava ilişkin soru işaretleri bulunduğunu" iddia eden Özçağdaş, önceki yıllarda olduğu gibi LGS istatistiklerinin açıklanmasını talep etti. Özçağdaş, "Bu sınavın sonuçlarını, TC kimlik numaraları, ad ve soyadları kapalı olacak şekilde sınava giren tüm öğrencilerin, olmuyorsa ilk 10 bine girenlerin, hangi il, ilçe, okuldan geldiklerini açıklayacaksınız. Sınavın üzerinde bir kara leke, çocukların ömrü boyunca hatırlayacakları bir kötü anı, bir travma yaratmak istemiyorsanız, güveniyorsanız kendinize, hemen yayımlayacaksınız." sözlerini sarf etti.

CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'ni de eleştirdi.