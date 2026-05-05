CHP'li Ösen, konaklama vergisinin yerel yönetimlere aktarılması gerektiğini söyledi

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "Konaklama vergisi, yerel yönetimlere aktarılmalıdır, çünkü turizmci tesisini kurduğu şehirde en çok belediyeyle, yerel yönetimlerle muhataptır." dedi.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, turizm sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki gerilimin Türkiye'ye yönelik asıl etkilerinin, bu yılın ikinci çeyrek turizm verilerinde görüleceğini söyleyen Ösen, "Turizm yönetiminin, gerçeklerle yüzleşmek yerine algı yönetimine yöneldiğini" savundu. Seda Kaya Ösen, "Bu yapılan, olsa olsa Türk turizmindeki yapısal sorunların ortaya çıkaracağı durumu, jeopolitik gerilimlerin halısının altına süpürmektir." sözlerini sarf etti.

Turizm yatırımcısı, artan maliyetler ve düşen talepler nedeniyle finansal sorunlar sarmalındayken, hükümetin bu sektöre yönelik kalıcı ve sahici bir adım atmadığını iddia eden Ösen, bu kapsamda konaklama vergisinde yıl sonuna kadar indirim yapıldığını anımsattı. CHP'li Ösen, "Konaklama vergisi, yerel yönetimlere aktarılmalıdır, çünkü turizmci tesisini kurduğu şehirde en çok belediyeyle, yerel yönetimlerle muhataptır." diye konuştu.

Türkiye'nin turizm verileri ile rakipleri İspanya ve İtalya'nın verilerini kıyaslayan Ösen, Türkiye'nin ürettiği turizm hizmetinde "katma değer sorunu" olduğunu öne sürdü.

"Bize yeni bir hikaye lazım" ifadesini kullanan Ösen, partisinin iktidara gelmesi halinde izleyeceği turizm politikalarını da anlattı.