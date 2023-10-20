CHP'li Onursal Adıgüzel Gezi Parkı olaylarıyla ilgili ifade verdi

GEZİ Parkı olaylarının 2017 yılındaki 4'üncü yılı anmasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve dokunulmazlığının kalkmasının ardından savcılıkça ifade vermeye çağrılan CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel, ifadesini verdi.

Onursal Adıgüzel, 31 Mayıs 2017 yılında Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstiklal Caddesinde yapılan anma yürüyüşüne katılması nedeniyle hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Adıgüzel, bu dönem milletvekili olmaması nedeniyle hakkındaki dokunulmazlık kalkınca ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

İFADE VERMEK ÜZERE SAVCILIĞA GELDİ

Onursal Adıgüzel, avukatı ve partililerle birlikte bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adıgüzel, Özel Soruşturma Bürosu savcılığına ifade verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adıgüzel, "Biz de 4'üncü yıla katılmıştık. Nasıl Gezi Parkı olaylarında oradaysak bir ağacın korunması için aslında bir ağacın değil, Türkiye'de ne olursa olsun bunun katılımcı bir yönetim anlayışıyla karar alınması gerektiği, bir kişinin bir parkın değiştirilmesine karar vermemesi gerektiğini Türkiye'ye, dünyaya duyurmuştu binlerce genç. Orada olan gençlerden biri de bendim. 4'üncü yılında da milletvekili olarak anma etkinliğine katılmıştık. Bugün de anma etkinliğine katıldığımız için suçlanıyoruz ve ifademizi verdik. Gezi kadar barışçıl bir eylem, hepimizin onuru olan bir eylem bugün siyasete malzeme ediliyor. Bu toplumsal kamuoyu açısından vicdanları yaralayan bir durum. Biz de ifademizi verdik ve bu barışçıl eylemin artık siyasete alet edilmemesi gerektiğini, hala Gezi olayları sebebiyle hiçbir suçu olmadan hapiste yatan arkadaşlarımız var, onların da aslında bu siyasete malzeme edilen durumdan çıkarılıp ailelerine kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda ifademizi verdik bundan sonrası yargının kararı" dedi.

AVUKATI: "ANAYASAL HAKKINI KULLANMIŞTIR"

Adıgüzel'in avukatı Aysemin Gülmez tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilim Onursal Adıgüzel 31 Mayıs 2017 tarihinde gezinin yıl dönümü nedeniyle STK'lar tarafından düzenlenen yürüyüşe katıldığı için hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle ifade vermiştir. Müvekkilin Anayasal hakkını kullanarak Gezi'nin yıldönümüne katılmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamakta olup, adaletin tecelli edeceğini ve müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.