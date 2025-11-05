Haberler

CHP'li Ocaklı: Tarımda Taban Fiyat Uygulamasına Geçilmeli

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tarımda taban fiyat uygulaması talep etti. Çiftçilerin mağdur edildiğini savunan Ocaklı, mevcut tarım politikalarını eleştirerek çiftçilerin korunması için düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, tarımda taban fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Tarımda gerileme yaşandığını savunan Ocaklı, çiftçilerin mağdur edildiğini öne sürdü.

CHP'li Ocaklı, tarımda taban fiyat uygulamasına geçilmesini talep ederek, çiftçinin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Kafes balıkçılığı konusundaki tutumu dolayısıyla bazı şirketlerce tehdit edildiğini ileri süren Ocaklı, yaptığı suç duyurusu sonrasında "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verildiğini dile getirerek, bu kararı eleştirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edildiğini hatırlatan Ocaklı, bütçede emekliler ve asgari ücretliler için bir kaynak bulunmadığını iddia etti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
