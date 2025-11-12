Haberler

CHP'li Ocaklı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesini eleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmede bulunan Ocaklı, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin "15 gizli tanığın beyanları doğrultusunda hazırlandığını" savundu.

İddianamenin içeriğine ilişkin eleştirilerde bulunan Ocaklı, "iddianamenin siyasi saikle yazıldığını ve Türkiye'nin kurucu partisinin hedef yapıldığını" öne sürdü.

CHP'li Ocaklı, "Madem ki iddianame hazırlandı ve delillerin karartılma ihtimali kalmadıysa, tutuklu sanıkların adli kontrolle serbest bırakılarak yargılamanın sürdürülmesinin önü açılmalıdır. Bu sağlanana kadar da iddianamesi hazırlanan tutuklu sanıkların cezaevinde avlu kullanma ve birbirleriyle görüşme hakkı olmalıdır. Ayrıca yargılamanın açık ve şeffaf şekilde bir televizyon kanalından yayımlanması en büyük çabamız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.