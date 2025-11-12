CHP'li Ocaklı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesini eleştirdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmede bulunan Ocaklı, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin "15 gizli tanığın beyanları doğrultusunda hazırlandığını" savundu.

İddianamenin içeriğine ilişkin eleştirilerde bulunan Ocaklı, "iddianamenin siyasi saikle yazıldığını ve Türkiye'nin kurucu partisinin hedef yapıldığını" öne sürdü.

CHP'li Ocaklı, "Madem ki iddianame hazırlandı ve delillerin karartılma ihtimali kalmadıysa, tutuklu sanıkların adli kontrolle serbest bırakılarak yargılamanın sürdürülmesinin önü açılmalıdır. Bu sağlanana kadar da iddianamesi hazırlanan tutuklu sanıkların cezaevinde avlu kullanma ve birbirleriyle görüşme hakkı olmalıdır. Ayrıca yargılamanın açık ve şeffaf şekilde bir televizyon kanalından yayımlanması en büyük çabamız olacaktır." ifadelerini kullandı.