CHP'li Gürer, çiftçilere yönelik icraların durdurulmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çiftçilere yönelik icralar durdurulmalı, kredi faiz borçları silinip borçlar ötelenmeli, çiftçinin üretim içinde kalması sağlanmalıdır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında çiftçilerin sorunlarını anlattı.

CHP'li Gürer, çiftçilerin, bankalara borçlarını öteleyemediğini, sürekli icralarla karşı karşıya kaldığını, çek ve senet borçlarını ödeyemediğini, bu nedenle de zor durumda kaldıklarını savundu.

Bankalar tarafından evlerine dahi icra geldiğine ve satılığa çıkarıldığına ilişkin çiftçilerden şikayetler aldıklarını aktaran Gürer, İcra ve iflas Kanunu'na göre borçlu çiftçinin kendisi ve ailesinin geçimi için zorunlu arazi, tarım aletleri, çift hayvanları ve nakil araçlarının haczedilemeyeceğini dile getirdi.

Bu yasal duruma rağmen icraların devam ettiğini iddia eden Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bu yılın nisan ayında 64 traktör, 6 bin 393 tarla, 500 bağ, 58 besi damı, 17 samanlık ve 29 tarım makinesi satışa çıkarıldı. Haciz kapsamı dışında olmasına rağmen tohumluklara da el konuluyor. Çiftçilere yönelik icralar durdurulmalı, kredi faiz borçları silinip borçlar da ötelenmeli, çiftçinin üretim içinde kalması sağlanmalıdır."

Gürer, çiftçilerin Bağ-Kur primlerini de ödemekte zorlandığını, bankaların "önce borcunu öde, sonra kredi için baş vur" diyerek çiftçilere kredi vermediğini, Bağ-Kur ödemelerine yönelik de çiftçilere destek olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adem Balta
