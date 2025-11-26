CHP'li Günaydın: Siyaseti dizayn etme çabanızı elinizde patlatacağız

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Siyaseti dizayn etme çabanızı elinizde patlatacağız" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, "Diyor ki; 'Biz kişi, makam, parti ayrımı yapmayız' öyle mi Akın Gürlek? Kişi, makam ve parti ayrımı yapmazsın öyle mi? Bunu da şöyle gerekçelendiriyor; 'Bakın, tutukladıklarımız içerisinde iş adamlarından AKP'li olanlar var' diyor. Peki, tutukladıklarından hiç belediye başkanı, belediye meclisi üyesi olan AKP'li var mı, hiç operasyon yaptığın AKP'li, MHP'li belediye var mı, yahu kimi kandırıyorsunuz? Siz 23 Mart günü Cumhurbaşkanlığı aday tespiti için ön seçiminin yapılacağı gün, Ekrem İmamoğlu'nu tutukladınız. Yalnızca bu bile operasyonun siyasi yönünün ortaya çıkması için yeterli bir kanıttır. Hiç olmazsa yalan söylemeyin. Hiç olmazsa, 'Ben makam, kişi ve parti ayrımı yapmıyorum' demeyin. Başka bir şey; burada iddianamede olduğu gibi bir kez daha 'Ahtapot' kavramını kullanıyor. 'Ahtapot' kavramını ilk kez Recep Tayyip Erdoğan kullanmıştı değil mi? Ahtapotu gösterdi ve Erdoğan bizden de cevabını en net şekilde alınca vazgeçti. Ama Akın Gürlek hala vazgeçmedi. Kullanmaya devam ediyor. Dünyanın neresinde yürütme ile yargının aynı kavramsallaştırma üzerinden konuştuğu görülmüştür? Sadece bu bile bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının ne ölçüde iliştirilmiş bir yargıya döndüğüne en iyi kanıt niteliğindedir" dedi.

'HİÇ KİMSE SORUŞTURULAMAZ DEMİYORUZ'

Günaydın, İçişleri Bakanlığının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruşturma izni verilmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Sayın Mansur Yavaş hakkında ortaya konulan iddialara bakalım. Artık o iddia düzeyini geçti. 'Vay sen niye çorba dağıttın' öyle değil mi? 'Vay sen niye konser yaptın' diye Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı bir soruşturma izni verdi. Bakın biz, 'Hiç kimse soruşturulamaz, yargılanamaz' demiyoruz. Ben bir yıl önce şöyle basit bir soru önergesi vermişim. Yerel seçimlerin yapıldığı tarihler itibarıyla 2004-2009 arasında kaç belediye ne kadar konser yaptı? Bunun dökümünü verin, cari kura göre kur karşılığını bulalım. 2014-2019, 2019-2024; bu dönemlerin tamamında hangi belediye kaç konser vermiş, pandemi döneminde Kültür Bakanlığı olarak siz sanal kaç konser yaptınız, bunların tamamının mali bedelleri nedir? Bunları ortaya koyun. Eğer bunların içerisinde Mansur Yavaş'ınki negatif anlamda ayrışıyor ise kamuoyunu tatmin edebilirsiniz. Ama 'İktidar olarak biz belediyeleri yönettiğimiz dönemde yapılan her türlü ahlaksızlığın üzeri itina ile örtülür. CHP'li belediyeler, belediyeyi kazandıktan sonra onların yaptıkları her şeyi de iğneyle kuyu kazar gibi ararız. Bulamazsak da soruşturma iznini açarız ve böylece buralardan siyaseti dizayn ederiz' diyorsanız, o siyaseti dizayn etme çabanızı elinizde patlatacağız."