CHP'li Eski Başkan Rüşvetten Gözaltına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde, önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Y.E., iş adamından rüşvet almak suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iş insanı Ü.Ş.'den aldığı 400 bin lira ile suçüstü yakalanan Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Y.E.'nin iddiaya göre, Serik'te iş adamı Ü.Ş.'den Antalya'da bir kurumda işini yapma karşılığında 400 bin TL peşin olmak üzere 1 milyon TL talep etmesi üzerine, iş adamı Ü.Ş durumu adli makamlara bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında seri numarası alınmış 400 bin lirayı teslim aldığı anda Y.E., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika