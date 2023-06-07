CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) bundan sonra milletvekili adaylarının ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış bulunduklarını belirterek, "MYK'mızın ilk ve önemli kararlarından biri budur" dedi.

CHP'li Erdem: Milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesinde mutabakat sağladık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) bundan sonra milletvekili adaylarının ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış bulunduklarını belirterek, "MYK'mızın ilk ve önemli kararlarından biri budur" dedi.

Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erdem, sosyal medyadaki çalışmaların temelinin, doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif mücadele etmek olacağını söyledi. Erdem, "Kamuoyumuzun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkımızın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını etkin ve interaktif biçimde kullanacağız" diye konuştu.

Medyada CHP'ye yönelik eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Erdem, "Biz, her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum; önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarı elde edebilmek için yapılan her eleştiriyi dikkatle masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Eren Erdem'in konuşması

Haber: Elif ER/ANKARA,