Haberler

CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış

CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li Ali Mahir Başarır, Meclis'teki kavgadan önce, tüm partilerin grup başkanvekillerinin toplantıya çağrıldığını, gittiklerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de odada olduğunu söyledi. Başarır, Gürlek'le el sıkıştığını, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim." dediğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanlığı kararıyla Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.
  • TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı ve CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.
  • CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yemin töreninden önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'le el sıkışarak selamlaştı ve Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. İki yeni bakan Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

TBMM'DE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Bakanların yemin töreninden önce TBMM Genel Kurulu karıştı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal edince tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.

Meclis'teki kavga gün boyu konuşulurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Başarır, yemin töreninden önce TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın tüm partilerin grup başkanvekillerini toplantıya çağırdığını söyledi.

BAŞARIR'DAN GÜRLEK'E: SİZİN İÇİN ZOR BİR GÜN OLACAK

Odaya girdiklerinde Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de orada olduğunu belirten Başarır, Gürlek'le el sıkışarak selamlaştıklarını belirtti. Başarır, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor

Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Özün sözün bir olsun. Bir Tv'de başka konuşup başka bir Tv'de başka konuşma. Size yakışmadı...! Özgür Özel size bööhhh mü der....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Yeni Adalet Bakanı istifaaaaaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Tanalın meclisde ne işi var tanalın meclisde ne işi var tanalın meclisde ne işi var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili isimden, çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi