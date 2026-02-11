CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
CHP'li Ali Mahir Başarır, Meclis'teki kavgadan önce, tüm partilerin grup başkanvekillerinin toplantıya çağrıldığını, gittiklerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de odada olduğunu söyledi. Başarır, Gürlek'le el sıkıştığını, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim." dediğini söyledi.
- Cumhurbaşkanlığı kararıyla Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı.
- TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı ve CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. İki yeni bakan Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.
TBMM'DE YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
Bakanların yemin töreninden önce TBMM Genel Kurulu karıştı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal edince tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.
Meclis'teki kavga gün boyu konuşulurken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Başarır, yemin töreninden önce TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın tüm partilerin grup başkanvekillerini toplantıya çağırdığını söyledi.
BAŞARIR'DAN GÜRLEK'E: SİZİN İÇİN ZOR BİR GÜN OLACAK
Odaya girdiklerinde Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin de orada olduğunu belirten Başarır, Gürlek'le el sıkışarak selamlaştıklarını belirtti. Başarır, "Gürlek'e 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim." ifadelerini kullandı.