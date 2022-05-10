CHP'li Ağbaba, TÜİK'in mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şubat ayında 30 milyon 15 bin olan istihdamın mart ayında 30 milyonun altına gerileyerek, 29 milyon 956 bin kişi olduğunu belirterek, "İktidarın istihdamda yarattıkları sözde bahar havası, mart ayı itibarıyla yalancı bahara dönüşmüş oldu." ifadesini kullandı.

Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

TÜİK'in verilerine göre, işsiz sayısının son bir ayda 153 bin kişi artarak, 3 milyon 894 bin kişi olduğunu, şubat-mart ayları arasında her gün 5 bin 100 kişinin işsiz kaldığını vurgulayan Ağbaba, TÜİK verileri ile İŞKUR verileri arasında tezatlık olduğunu öne sürdü.

Veli Ağbaba, "TÜİK, son bir yılda mevsim etkisinden arındırılmış işsizliğin 390 bin kişi azaldığını açıklıyor. İŞKUR ise kendisine kayıtlı işsizlerin 2022 Mart ayından 2021 Mart ayında 972 bin kişi arttığını açıklıyor. TÜİK her ne kadar işsizlik arttı dese de açıkladığı veriler gerçek işsizliği açıklamaktan uzak görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK tarafından açıklanan resmi işsizlik rakamlarına ek olarak mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü yani geniş tanımlı işsiz sayısının ise Mart 2022'de 8,4 milyon olduğunu aktaran Ağbaba, geniş tanımlı işsiz sayısının son bir ayda 232 bin kişi daha arttığını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Şubat ayında 30 milyon 15 bin olan toplam istihdam, mart ayında tekrar 30 milyonun altına geriledi ve 29 milyon 956 bin kişi oldu. İktidarın istihdamda yarattıkları sözde bahar havası, mart ayı itibarıyla yalancı bahara dönüşmüş oldu." görüşünü paylaştı.