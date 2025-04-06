CHP kurultayında Deniz Baykal krizi
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşti. Kurultayda, partiye 18 yıl genel başkanlık yapan Deniz Baykal'ın adı anılmadı. Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, genel başkanları anarken Baykal'ı saymadı. Bu duruma, Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş tepki gösterdi ve "Bu anlayış kabul edilemez" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) partiye kayyum atanması riskine karşı aldığı kararla bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştiriyor. Bin 300 delegenin katıldığı kurultayda CHP'ye 18 yıl Genel Başkanlık yapan Deniz Baykal krizi çıktı.
Kurultayda Divan Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu CHP genel başkanlarını anarken Deniz Baykal'ı pas geçti. Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş duruma X hesabından tepki gösterdi.
"KABUL EDİLEMEZ"
CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, "21. Olağanüstü Kurultay Divan başkanının CHP genel başkanlarını anarken, 18 yıl genel başkanlık yapmış 2. kurucu genel başkan Deniz Baykal'ı yok sayması üzüntü vericidir. Bu anlayış kabul edilemez." tepkisi gösterdi.